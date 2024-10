Kirchturm-Brand in Bremerhaven: Technischer Defekt war Ursache Stand: 22.10.2024 10:50 Uhr Fast eine Woche nach einem Brand in der Dionysiuskirche in Bremerhaven spricht die Polizei von einem technischen Defekt im Dachbereich des Kirchturms. Wie es mit dem ausgebrannten Turm weitergeht, ist offen.

Die Polizei hat die Ermittlungen am Montag für abgeschlossen erklärt. Dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, sei in hohem Maße unwahrscheinlich. Um welche Art von Defekt es sich konkret handelt, teilte die Polizei nicht mit. Die Arbeit von Polizei und Brandermittlern in dem ausgebrannten Kirchturm habe sich aufgrund der Einsturzgefahr als "äußerst schwierig und gefährlich" gestaltet. Wie es nun mit dem ausgebrannten Turm weitergeht, ist offen. Statiker müssten gemeinsam mit der Versicherung entscheiden, ob der Turm saniert werden kann, sagt die Polizei.

Flammen schlugen aus Turm

Der Brand im Kirchturm der Dionysiuskirche im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf war vergangene Woche in der Nacht zu Mittwoch ausgebrochen. Gegen 23 Uhr seien bei der Feuerwehr die ersten Notrufe eingegangen, hatte die Feuerwehr berichtet. Wenige Minuten nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte seien Flammen aus dem Dach des Kirchturms geschlagen. Das hätte den Dachstuhl vollständig und schlagartig in Brand gesetzt. Ein Betreten des Kirchturms sei zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Die Höhe des Turms und dass sich der Brand rasant ausbreitete, hätten die Löscharbeiten erheblich erschwert, so die Feuerwehr. Um das Übergreifen der Flammen auf das Kirchenschiff zu verhindern, seien Einsatzkräfte zum Schutz in das Innere des Kirchenschiffs geschickt worden. Gegen 2 Uhr konnten den Angaben zufolge die ersten Einsatzkräfte entlassen werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Verbleib der Kirchenglocken ungewiss

Sowohl das Kirchenschiff als auch wertvolle Kunstgegenstände konnten gerettet werden. Die Dionysiuskirche aus dem 12. Jahrhundert gilt als das älteste Gotteshaus im Stadtgebiet von Bremerhaven. Laut Einschätzung der Feuerwehr gibt es im Kirchenschiff nur geringe Schäden durch das Löschwasser. Offenbar sei auch die Orgel unbeschädigt. Allerdings hingen fast über dem Instrument noch die Kirchenglocken im Turm. Ob sie gesichert werden konnten, ist unklar.

