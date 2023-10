Stand: 19.10.2023 12:10 Uhr Kinder legen Zugverkehr in Verden lahm - Polizei sucht Zeugen

Kinder haben am Dienstag in Verden mehrere Steine auf die Gleise im Stadtteil Daulsen gelegt. Die Polizei musste den Bahnverkehr deshalb auf der Strecke zwischen Bremen und Verden für rund eine Stunde sperren. 19 Züge waren dadurch verspätet. Weil die Züge mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde fahren, würden die Steine zersplittern und rund 100 Meter weit fliegen, heißt es von der Polizei. Dadurch hätten sich die Kinder selbst und weitere Passanten in Lebensgefahr gebracht. Zeugen hätten gesehen, wie Kinder über eine angrenzende Pferdekoppel weggelaufen seien, nähere Informationen zu ihnen liegen der Polizei allerdings nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Bremen unter Telefon (0421) 162299-7777 zu melden.

