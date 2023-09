Stand: 04.09.2023 10:51 Uhr Kind auf Kindergarten-Parkplatz unter Auto eingeklemmt

Bei einem Unfall in Lohne (Landkreis Vechta) ist am Montagmorgen ein zweijähriges Kind unter einem Auto eingeklemmt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 37-jährige Autofahrerin den Parkplatz eines Kindergartens verlassen. Dabei habe sie offenbar das zweijährige Mädchen übersehen, das ihr Fahrzeug kreuzte. Ersthelfer konnten den Wagen anheben und das Kind befreien. Es wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.09.2023 | 09:30 Uhr