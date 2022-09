Stand: 29.09.2022 20:05 Uhr Kein Sprit mehr: Autofahrer steigt aus und wird angefahren

Beim Überqueren einer vielbefahrenen Straße ist ein 36-Jähriger in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) von einem Sattelzug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe zuvor seinen eigenen Wagen anhalten müssen, weil ihm der Sprit ausgegangen sei. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, blieb der 65 Jahre alte Lkw-Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Der aus Wilhelmshaven stammende 36-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik gebracht. Die Straße blieb rund drei Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.09.2022 | 06:30 Uhr