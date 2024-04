Stand: 15.04.2024 17:18 Uhr Kanufahrer ziehen leblose Person aus der Hunte

Die Feuerwehr hat am Montagvormittag einen Leichnam aus der Hunte geborgen. Nach ersten Informationen der Polizei trieb der tote Mann beim Anleger in Tungeln im Landkreis Oldenburg. Die Identität sei geklärt, es sei ein 86-jähriger Mann aus dem Landkreis Oldenburg. Kanufahrer hatten den Leichnam entdeckt, so die Polizei. Erste Ermittlungen ergaben demnach keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid. Ein Todesermittlungsverfahren laufe derzeit noch.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.04.2024 | 14:30 Uhr