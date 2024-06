Stand: 21.06.2024 10:14 Uhr Kabelklau von Baustelle in Oldenburg: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben aus einem Rohbau in Oldenburg nahezu alle bereits installierten Kabel abgeschnitten und gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Täter in der Nacht zu Mittwoch auf der Baustelle am Hochheider Weg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Durch den Diebstahl entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0441) 7904-115 entgegen genommen.

