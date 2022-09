Stand: 18.09.2022 10:51 Uhr Jugendliche halten Polizei in Wilhelmshaven auf Trab

Drei junge Männer haben am späten Samstagabend die Polizei in Wilhelmshaven in Atem gehalten. Nach Angaben der Polizei hatten sie zahlreiche Seitenspiegel von Autos abgetreten, mit Baustellen-Schildern eine Fahrbahn blockiert, mehrere Scheiben eingeschlagen und Fahrräder auf die Straße geworfen. Einen 17-Jährigen konnte die Polizei schnappen und den Eltern übergeben. Zwei ältere Komplizen hatten sich schließlich auf dem Dach einer Schule verschanzt. Sie wurden mit Hilfe einer Drehleiter vom Dach geholt und in Polizeigewahrsam genommen. Nach Angaben der Beamten hatten sie Drogen genommen.

