Investoren stellen Pläne für neues Hotel auf Norderney vor Stand: 01.02.2024 19:14 Uhr Auf Norderney soll ein neues Hotel entstehen. Die Unternehmerfamilie Brune hat am Mittwoch die Pläne für das Projekt vorgestellt. Zuvor hatten Berichte über ein geplantes Luxushotel für Diskussionen gesorgt.

99 Zimmer soll das neue Hotel mit dem Namen "LUV" haben, das die Unternehmerfamilie Brune im historischen Kurareal neben dem Conversationshaus errichten will. Entsprechende Pläne stellten die Brüder Jens und Marc Brune am Mittwochabend rund 200 Bürgerinnen und Bürgern vor. Nach Angaben der Investoren soll der Neubau auf der ostfriesischen Insel ein "Familienhotel" werden. Ein Bauantrag ist bei der Stadt bereits gestellt.

Sprecherin: Luxushotel wäre nicht nachhaltig

Zuvor hatte es Berichte über Pläne für ein mögliches Luxushotel der Fünf-Sterne-Kategorie auf Norderney gegeben. Bei den Insulanern sorgte das Vorhaben für Kritik. Eine Sprecherin des Unternehmens Brune & Company erklärte nun auf Anfrage, eine Klassifizierung als Fünf-Sterne-Hotel bedeute vor allem eine Menge an Serviceleistungen, wie etwa einen Butlerservice. "Das halten wir allein schon wegen des Personalbedarfs für nicht nachhaltig", so die Sprecherin am Donnerstag. Sollte das Hotel klassifiziert werden, würde es sich demnach im Vier-Sterne-Bereich bewegen.

Bürgermeister sieht Wertschöpfung für Norderney

Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD) bezeichnete das Hotel als Aufwertung für die Insel. Anders als Ferienhausvermietungen vom Festland werde es eine konkrete Wertschöpfung für Norderney bringen. "Es wird Arbeitsplätze schaffen, es werden Steuern hier vor Ort bezahlt. Insgesamt wird es für das Kurzentrum eine Bereicherung sein", sagte Ulrichs. Er könne zwar skeptische Stimmen verstehen, die einen weiteren Hotelneubau in Zeiten knappen Wohnraums auf der Insel infrage stellten. "Die Würfel, ein Hotel zu bauen, sind aber vor lange Zeit gefallen", sagte Ulrichs.

Bauarbeiten sollen 2024 beginnen

Über eine Bebauung des Grundstücks wird auf der Urlaubsinsel seit Jahren immer wieder diskutiert. 2020 hatte die Stadt ein Vergabeverfahren eröffnet, dass die Brune & Company für sich entschied. Als Kaufpreis für das Grundstück waren acht Millionen Euro angesetzt. Zu dem Investitionsvolumen für das Hotelprojekt äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht. Die Bauarbeiten sollten noch in diesem Jahr beginnen. Ab dem Zeitpunkt einer Genehmigung sollten die Arbeiten voraussichtlich zwei Jahre dauern, hieß es.