Stand: 13.03.2025 10:26 Uhr Insel Juist: Feuerwehr wird zu Brand am eigenen Neubau gerufen

Am Neubau eines Feuerwehrgebäudes auf der ostfriesischen Insel Juist hat es am Dienstag gebrannt. Bei Abdichtungsarbeiten mit offener Flamme entzündete sich der Feuerwehr zufolge Dämmmaterial in einem Hohlraum. Die Handwerker riefen die Einsatzkräfte, löschten den Brand demnach aber bereits selbst. Verletzt wurde niemand. Den Feuerwehrleuten zufolge entstand kein größerer Schaden. Dämmmaterial und ein Pfeiler müssen den Angaben zufolge nun ausgetauscht werden. Die Feuerwehr rückte nach kurzer Zeit wieder ab - in ihren bisherigen Standort an der Alten Feuerwache. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" über den Brand berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.03.2025 | 09:30 Uhr