Stand: 21.06.2024 08:44 Uhr In Oldenburg werden Alltagsgeräusche zu Musik

Das Innere der Universität nach außen hörbar machen: Das ist das Ziel einer Klanginstallation auf dem Campus der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Der Berliner Klangkünstler Enrico Stolzenburg hat nach Angaben des Projektleiters gemeinsam mit Studierenden Baustellenlärm am Zebrastreifen in Percussionsklänge verwandelt und aus dem Zischen eines Kaffeeautomaten ein Saxophonsolo komponiert. Zu hören ist die Dauerinstallation auf der Fußgängerbrücke über den Uhlhornsweg ab Samstag um 17 Uhr. Danach wird das Klangerlebnis täglich von 8 bis 18 Uhr zu hören sein.

