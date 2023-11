Stand: 15.11.2023 15:09 Uhr In Cuxhaven tankt die "Coastal Liberty" jetzt "grünen" Wasserstoff

Der Energieerzeuger EWE und die Firma Turneo haben am Mittwochnachmittag die Wasserstofftankstelle für Schiffe in Cuxhaven in Betrieb genommen. Das Herzstück der Anlage am Rande des Deutschen Offshore-Industriezentrums produziert jährlich bis zu 200 Tonnen "grünen" Wasserstoff aus erneuerbarer Energie. Dieser wird zum Antrieb eines Versorgungsschiffes des Rohöl- und Erdgasproduzenten Wintershall Dea eingesetzt. Das Schiff "Coastal Liberty" verkehrt regelmäßig zwischen Cuxhaven und der Bohrinsel Mittelplate in der Elbmündung. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) freute sich bei der Eröffnung am Mittwochnachmittag über die Vorreiterrolle, die Cuxhaven bei der Wasserstoffproduktion für die Schifffahrt einnehme. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) will die Stadt zu einem Zentrum der Wasserstoffwirtschaft machen.

