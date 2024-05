Stand: 10.05.2024 12:54 Uhr Carport-Brand greift auf zwei Doppelhaushälften über

In Westerstede (Landkreis Ammerland) sind am Freitag zwei Doppelhaushälften durch einen Brand schwer beschädigt worden. Beide gelten derzeit als nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Menschen wurden ihren Angaben nach bei dem Feuer in der Ortschaft Linswege nicht verletzt: Alle Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Den Angaben zufolge hatte eine Krankenschwester auf dem Heimweg das Feuer gegen 4.30 Uhr gemeldet. Laut Feuerwehr hatte ein Auto unter einem der Carports zwischen den Häusern Feuer gefangen, anschließend hatten die Flammen auf das Gebäude übergegriffen. Brandursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt an dem geparkten Auto.

VIDEO: Westerstede: Feuer greift von Auto auf Doppelhaushälften über (1 Min)

