Stand: 15.08.2023 08:54 Uhr In den Bahnhof Heiligenrode kehrt wieder Leben ein

Der historische Bahnhof von Heiligenrode (Landkreis Diepholz) wird ab Sonntag wieder von der Museumsbahn "Jan Harpstedt" angefahren. Nach jahrelangem Dornröschenschlaf sei dort ein Café eröffnet worden, so der Sprecher der Museumsbahn, Joachim Kothe. Damit habe die Bahn endlich wieder ein attraktives Ausflugsziel direkt an der Strecke. Der Bahnhof Heiligenrode liegt auf halbem Weg zwischen Harpstedt und Delmenhorst. Am kommenden Sonntag macht die Musemsbahn zum ersten Mal Halt an dem neu gestalteten Bahnhof. Dann haben Fahrgäste die Gelegenheit für einen Besuch. Die Bahn wird vom Verein Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde betrieben. Er besteht seit dem Jahr 1976.

