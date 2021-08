Stand: 17.08.2021 12:15 Uhr Impfskandal: Polizei Oldenburg richtet Soko "Vakzin" ein

Im Fall des Impfskandals im Landkreis Friesland hat die Polizei die Ermittlungsgruppe "Vakzin" eingerichtet. Sie ist in Oldenburg angesiedelt, unterstützt die Polizei in Wilhelmshaven und besteht aus acht Mitarbeitern, teilte die Pressestelle am Dienstag mit. Die Polizei intensiviere ihre Arbeit, weil sich die Hinweise verdichtet hätten, dass es offenbar nicht nur um sechs manipulierte Impfungen geht, hieß es. Eine Krankenschwester hatte zugegeben, im April versehentlich eine Ampulle mit Impfstoff zerbrochen zu haben. Um ihren Fehler zu vertuschen, habe sie die Impfstoffreste aus anderen Ampullen auf sechs Spritzen aufgezogen. Zunächst hatte es geheißen, sie habe die Spritzen lediglich mit einer Kochsalzlösung gefüllt. Wegen des Vorfalls und des unklaren Ausmaßes der Manipulationen hat der Landkreis Friesland insgesamt 10.183 Menschen aufgefordert, sich erneut impfen zu lassen.

