Stand: 12.09.2024 10:40 Uhr Fatales Überholmanöver: 29-Jährige stirbt bei Frontal-Crash

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist eine 29-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war sie am frühen Montagmorgen in Ihlow (Landkreis Aurich) auf einer Landstraße unterwegs, als sie ein anderes Auto überholen wollte. Dabei übersah sie offenbar das Auto eines 37-Jährigen. Sie stieß frontal mit ihm zusammen. Ein dahinter fahrendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Unfallwagen, so die Polizei. Die 29-Jährige wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch Insassen der anderen beiden Fahrzeuge kamen leicht verletzt in Krankenhäuser.

