Stand: 04.06.2024 08:16 Uhr IG Metall ruft zu Warnstreik bei Polytec in Lohne auf

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten beim Autozulieferer Polytec in Lohne (Landkreis Vechta) zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Gründe für den Streik am Dienstag seien ein zu niedriges Angebot des Arbeitgebers und die Vertagung der zweiten Verhandlung, teilte ein Gewerkschaftssprecher mit. Am Mittag soll es eine Kundgebung geben. Die IG Metall Oldenburg rechnet mit mehreren Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Gewerkschaft fordert von Polytec höhere Löhne und Gehälter. Sie sollen um acht Prozent steigen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, so der Sprecher. Zudem fordert die IG Metall eine Inflationsausgleichsprämie und eine Leistung exklusiv für IG Metall Mitglieder. Am Standort Lohne stellt Polytec Kunststoffteile für die Autoindustrie her.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.06.2024 | 06:30 Uhr