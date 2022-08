Stand: 29.08.2022 16:38 Uhr Hund warnt seine Besitzer in Aurich vor Feuer

Ein Hund hat im Auricher Ortsteil Wiesens seine Besitzer vor einem Feuer gewarnt. Er hatte offenbar in der Nacht zu Montag den Brandgeruch gewittert und daraufhin seine Halter geweckt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Bewohner des Hauses bereits ins Freie retten können. Das Feuer war in der Garage ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass es auf das Wohnhaus überspringt. Das Haus wurde vom Rauch aber so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es vorübergehend nicht bewohnbar ist. Zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr keine Angaben.

29.08.2022