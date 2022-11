Stand: 24.11.2022 15:04 Uhr Hund stirbt bei Unfall nach Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend in Diepholz auf der Flucht vor der Polizei verunglückt. Dabei kam sein Hund ums Leben. Nach Angaben eines Sprechers hatte eine Streifenbesatzung den Mann anhalten wollen. Ein Zeuge hatte zuvor berichtet, dass der Autofahrer Alkohol getrunken habe. Der Verdächtige ignorierte das Haltezeichen der Polizisten jedoch und fuhr weiter. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Der 45-jährige Autofahrer beschleunigte seinen Wagen teilweise auf bis zu Tempo 180. Die Fahrt endete schließlich in Drebber: Der 45-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Hund, der sich mit ihm Wagen befand, wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er starb. Ein Alkoholtest beim Halter ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Fahrer besaß zudem keinen Führerschein. Der Schaden an Haus und Auto beträgt laut Polizei rund 70.000 Euro.

