Stand: 10.01.2025 11:19 Uhr Hund findet Leiche in Waldgebiet an Thülsfelder Talsperre

Der Hund einer Spaziergängerin hat am Donnerstagmittag in einem unwegsamen Waldgebiet an der Thülsfelder Talsperre (Landkreis Cloppenburg) eine Leiche entdeckt. Laut Polizei handelt es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um einen seit 6. November 2024 vermissten 69-Jährigen. Seine Familie hatte den Mann damals als vermisst gemeldet. Nachdem sein Auto an der Thülsfelder Talsperre gefunden worden war, war dort ein größerer Sucheinsatz unternommen worden. Mehr als 200 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Deutschem Roten Kreuz (DRK) und DLRG waren tagelang im Einsatz. Auch Drohnen, mehrere Boote und Hunde wurden bei der Suche eingesetzt. Die Todesursache ist laut Polizei unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Angaben eines Sprechers nicht vor.

