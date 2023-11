Stand: 06.11.2023 10:48 Uhr Hooligans in Oldenburg: Bürgerinitiative gegen Stadionneubau

Die Bürgerinitiative KeinStadionbau in Oldenburg beklagt eine wachsende Zahl von gewaltbereiten Fußballfans in der Stadt. Bei Heimspielen des VfB Oldenburg in der Regionalliga-Nord schaffe es die Stadt nicht, die Hooligans einzudämmen. Die Entwicklung in Oldenburg sei gegen den Landestrend, sagte ein BI-Sprecher. Er beruft sich dabei auf Zahlen aus dem niedersächsischen Innenministerium. Die Bürgerinitiative wehrt sich gegen den geplanten Bau eines neuen Stadions in der Stadt. Obwohl der VfB Oldenburg nach nur einer Saison in der 3. Liga wieder abgestiegen ist, ist eine politische Mehrheit in Oldenburg weiter für ein neues Stadion. Es soll 2026 fertiggestellt sein. Man sei sich einig, dass ein Stadionneubau nicht vom Tabellenplatz oder der Liga abhängig gemacht werden kann, sagte zuletzt Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD).

Weitere Informationen 96 gegen Eintracht: Behrens "stinkesauer" über Aggression im Stadion Die Innenministerin appellierte an die Vereine, auf ihre Fans einzuwirken. Ein Polizist wurde schwer verletzt. (05.11.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel VfB Oldenburg Regionalliga