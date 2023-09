Stand: 27.09.2023 08:15 Uhr Hohe Geldstrafen für Klimaaktivisten in Oldenburg gefordert

Im Prozess gegen Mitglieder der "Letzten Generation" vor dem Amtsgericht Oldenburg hat die Staatsanwaltschaft hohe Geldstrafen wegen des Vorwurfs der Nötigung gefordert. Die neun Aktivisten im Alter von 21 bis 47 Jahren hatten im vergangenen Jahr dreimal Hauptstraßen und Autobahnabfahrten in Oldenburg blockiert. Gegen einen früheren Strafbefehl legten sie Widerspruch ein. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine Strafe in Höhe von 60 bis 90 Tagessätzen. Das wären zwischen 600 Euro und 3.600 Euro für jeden Angeklagten. Ein Urteil soll am 4. Oktober fallen. Die Angeklagten fordern Freispruch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.09.2023 | 06:30 Uhr