Stand: 03.01.2019 06:44 Uhr

Högel-Prozess: Ermittler sagen aus

Die Verhandlung gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel wegen hundertfachen Mordes wird heute vor dem Oldenburger Landgericht mit der Vernehmung von Zeugen fortgesetzt. Heute und am Freitag sind insgesamt sieben Ermittlungsbeamte geladen: Sie sollen zu den Tatorten in Oldenburg und Delmenhorst Auskunft geben. Unter den Ermittlern ist Arne Schmidt, der frühere Leiter der mittlerweile aufgelösten Sonderkommission "Kardio".

Videos 00:57 Der Högel-Prozess in Zahlen Am Dienstag ist ein neuer Prozess gegen den bereits verurteilten Ex-Krankenpfleger Niels Högel in Oldenburg gestartet. Er soll mehr als 100 Patienten getötet haben. Video (00:57 min)

Vier weitere Termine im Januar

Im Mammutprozess, der aus Platzgründen nicht im Landgericht, sondern in der Weser-Ems-Halle stattfindet, sind diesen Monat zudem vier weitere Verhandlungstermine angesetzt. Am 22. und 23. Januar sollen damalige Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg sowie persönliche Freunde und Partnerinnen in den Zeugenstand gerufen werden. Am 30. und 31. Januar folgen Verwaltungsangestellte des Klinikums Oldenburg sowie damalige Mitarbeiter des Klinikums Delmenhorst.

Geständnisse und Erinnerungslücken

Im Verlauf des Ende Oktober begonnenen Prozesses hat Högel 43 von den 100 ihm zur Last gelegten Taten an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg zugegeben. Der Anklage zufolge hat er Patienten mit Medikamenten vergiftet, die zum Herzstillstand führten. Anschließend versuchte er sie wiederzubeleben, um als rettender Held dazustehen. Für fünf Fälle wies er die Anschuldigung kategorisch zurück, an andere Taten konnte er sich vor Gericht nach eigenen Angaben nicht erinnern. Im Jahr 2015 war Högel für sechs Taten bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

