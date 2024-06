Hochzeitsgesellschaft blockiert A27 - Polizei sucht Zeugen Stand: 09.06.2024 09:12 Uhr Eine Hochzeitsgesellschaft auf Rädern hat in Cuxhaven sowie auf der A27 für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Polizei ermittelt gegen die Fahrer von bis zu zwölf Autos.

Nach Angaben der Ermittler sollen die Teilnehmer der Hochzeitsgesellschaft am Samstagnachmittag in "Schleichfahrt" über die Autobahn gefahren sein. Dabei hätten sie beide Fahrspuren besetzt. Bereits zuvor sei die Hochzeitsgesellschaft im Stadtgebiet von Cuxhaven aufgrund ihrer Fahrweise negativ aufgefallen. Die Polizei hat den Korso nach eigenen Angaben in zwei ähnlichen Fällen ermahnt.

Ausgebremst auf der Autobahn - Polizei sucht Betroffene

Nach dem Vorfall auf der A27 habe ein Streifenwagen der Polizei noch einige Autos der Gesellschaft anhalten können, teilten die Ermittler mit. Gegen die Fahrer werde nun jeweils ein Verfahren eingeleitet - unter anderem wegen Nötigung. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie betroffene Autofahrer, die womöglich ausgebremst oder gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04721) 57 30 entgegengenommen.

