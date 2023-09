Stand: 26.09.2023 12:43 Uhr Übermütige Hochzeitsgesellschaft löst Feuerwehreinsatz aus

Feuerwerkskörper nach einer Trauung in Seelze in der Region Hannover haben für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Hochzeitsgesellschaft hatte am Samstag ein Feuerwerk gezündet, als das Brautpaar das Standesamt im Seelzer Rathaus verließ. Der Rauch zog ins Gebäude und löste die Brandmeldeanlage aus. Deswegen erschien kurz darauf bei der Hochzeit auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen, dazu Polizei und ein Rettungswagen. "Nach dem Eindruck der Einsatzkräfte schienen sich die Hochzeitsgäste eher über den Vorfall zu amüsieren", sagte ein Polizeisprecher. Die Kosten für den Einsatz werden wohl die Gäste, die das Feuerwerk zündeten, tragen müssen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.09.2023 | 06:30 Uhr