Hochwasser: Mann geht spazieren - geparktes Auto läuft voll

In Jemgum (Landkreis Leer) ist am Freitag ein Auto überspült und von der Feuerwehr aus dem Hochwasser gezogen worden. Ein Mann hatte den Wagen auf dem Hafenvorplatz abgestellt und war spazieren gegangen. Als er wiederkam, stand das Auto unter Wasser. Laut Hafenmeister sei Ortsansässigen bekannt, dass man bei Hochwassergefahr hier nicht parken dürfe. Zum Zeitpunkt des Geschehens herrschte ein starker Westwind, der das Wasser der Nordsee landeinwärts drückte - es galt eine amtliche Hochwasserwarnung. "Der kommt aus dem Nachbarort. Der hätte es wissen müssen", so der Hafenmeister weiter. Das Auto schätzte er als schrottreif ein. Laut ersten Erkenntnissen der Feuerwehr gehört das Fahrzeug nicht dem Fahrer. Dieser werde "einiges zu erklären haben", so ein Feuerwehrsprecher vor Ort.

