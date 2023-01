Stand: 25.01.2023 15:57 Uhr Heeslingen: Unbekannte Diebe stehlen drei Sattelzugmaschinen

Unbekannte Täter haben von einem Firmengelände in Heeslingen (Landkreis Rotenburg) drei Sattelzugmaschinen gestohlen und damit einen Schaden von weit über 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, öffneten sie in der Nacht zum Dienstag das Tor zu der Zufahrt einer Firma für Nutzfahrzeuge und entwendeten dort die drei Fahrzeuge. Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Zeven unter der Telefonnummer (04281) 93 06 - 0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.01.2023 | 13:30 Uhr