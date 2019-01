Stand: 07.01.2019 12:25 Uhr

Havarie vor Borkum: 220 von 280 Containern geortet

Knapp eine Woche nachdem der Megafrachter "MSC Zoe" im Sturm nahe Borkum Ladung verloren hatte, haben Experten die meisten Container gefunden. 220 der rund 280 Stahlbehälter seien mit Sonartechnik auf dem Grund der Nordsee geortet worden, teilte das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft mit. 18 weitere Behälter seien an Land gespült worden. Die "MSC Zoe" hatte am Neujahrstag auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven die Container verloren, unter ihnen zwei mit gefährlicher Ladung. Ihr Verbleib ist weiterhin unklar.

Viele Container liegen vor niederländischen Inseln

Ein großer Teil der Container liegt nach Angaben der Behörden an zwei Stellen auf der Schifffahrtsroute nördlich der niederländischen Inseln Terschelling und Schiermonnikoog sowie östlich davon in Richtung der deutschen Insel Borkum. Die Bergung könne Monate dauern. Der Schiffsverkehr werde dadurch nicht behindert, hieß es weiter vom niederländischen Ministerium.

45 Kubikmeter Strandgut auf Borkum angespült

Auf Borkum hat sich die Lage derweil zunächst entspannt. Am Montagmorgen wurden nach NDR Informationen nur noch vereinzelt kleine Plastikteile an Land gespült, die von Spaziergängern aufgesammelt wurden. Die Strandmeisterei wollte nach dem Hochwasser am Mittag erneut die Strände absuchen. In den vergangenen Tagen hatten Insulaner und Urlauber knapp 45 Kubikmeter Strandgut eingesammelt - hauptsächlich Kinderspielzeug, Verpackungsmaterial und Fahrradteile.

Auch Juist und Norderney droht Treibgut

Neben Borkum könnte Treibgut der "MSC Zoe" auch Juist und Norderney erreichen, wie Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) mit Bezug auf entsprechende Berechnungen sagte. Für die anderen Ostfriesischen Insel gelte dies "eher nicht", so Lies. Einzelne Funde gab es offenbar an der Knock - also an der ostfriesischen Seite der Emsmündung. Für den Fall, dass noch viel mehr Gegenstände oder ganze Container an der deutschen Nordseeküste angespült werden, hat das Havariekommando das Technische Hilfswerk mit Spezialgerät in Bereitschaft versetzt.

Knapp 280 giftige Säcke vermisst

Das Havariekommando Cuxhaven hat NDR Informationen bestätigt, dass einer der zwei vermissten Gefahrgut-Container 280 Säcke der gefährlichen Chemikalie Dibenzoylperoxid enthielt, die zur Kunststoffherstellung verwendet wird. Bislang wurden nur zwei der 25-Kilo-Säcke in den Niederlanden angespült. Ein zweiter vermisster Gefahrgut-Container hatte 1.500 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien geladen. Von den Gefahrstoffen ist auf deutscher Seite bislang nichts angekommen, zwei Säcke wurden in den Niederlanden entdeckt.

Warnung vor Gefahrgut

Auf Borkum, vor dessen Küste bereits am Donnerstag mehrere Container gesichtet worden waren, ist bislang keine Fracht aus Gefahrgut-Containern entdeckt worden. Das Havariekommando kann aber nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass Dibenzoylperoxid-Säcke auch den Borkumer Strand erreichen. Wer Pappkisten mit Gefahrstoffkennzeichen oder Kunststoffsäcke mit weißem Pulver entdeckt, solle mindestens 50 Meter Abstand halten, teilte das Havariekommando am Freitag mit. Bereits am Donnerstag hatte der Landkreis Leer eine Warnung ausgesprochen. "Offene Container oder freigesetzte Stoffe" sollten nicht berührt werden, hieß es. Sollte jemand eine Box entdecken, möge er umgehend die Rettungsleitstelle anrufen.

Reederei will alle Container suchen

Die Schweizer Reederei MSC hat zugesagt, alle beteiligten Kräfte zu unterstützen und die Kosten für die Bergungsaktion zu übernehmen. "Die Suche geht weiter, bis der letzte Container gefunden ist", teilte MSC mit. Der Frachter "MSC Zoe" wird unterdessen möglicherweise noch wochenlang in Bremerhaven liegen, weil die durcheinander gewürfelten und ineinander verkeilten Container an Deck nur mit großem Aufwand von Bord gebracht werden können. Die Wasserschutzpolizei Bremerhaven sucht derweil nach der Ursache des Container-Verlusts.

