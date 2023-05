Stand: 24.05.2023 10:00 Uhr Hausbrand lässt Cannabis-Plantage auffliegen

Bei Löscharbeiten eines unbewohnten Hauses in Weener (Landkreis Leer) sind Feuerwehrleute auf eine Cannabis-Plantage gestoßen. Das Feuer war am Montagabend aus ungeklärter Ursache entstanden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Cannabis-Plantage wurde den Angaben zufolge auf der gesamten Fläche des etwa 200 Quadratmeter großen Hauses betrieben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun, wie es zu dem Brand kommen konnte, der im Dachstuhl ausgebrochen war, und wer die Plantage betrieben hat. Das Feuer verursachte ersten Schätzungen der Polizei zufolge einen Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Mehrere Feuerwehren mit insgesamt rund 70 Einsatzkräften rückten an. Erst am Dienstagmorgen waren die Löscharbeiten beendet.

