Harpstedt: Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

In Harpstedt (Landkreis Oldenburg) ist es in der Nacht zu Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer gegen Mitternacht kurz nach dem Ortseingang in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte ihn mit schwerem Gerät befreien, er wurde ins Krankenhaus gebracht.

