Stand: 02.10.2022 15:29 Uhr Hage: Radioaktive Strahlung? Metallkugel sorgt für Aufregung

Der Fund einer Metallkugel hat am Sonnabend für bange Momente in der Gemeinde Hage (Landkreis Aurich) gesorgt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers meldete ein Anwohner, dass er eine "leuchtende Kugel" in seinem Garten entdeckt habe. Es bestand die Sorge, dass von dem unbekannten Gegenstand radioaktive Strahlung ausgehen könnte. Die Feuerwehr rückte mit entsprechenden Messgeräten an und untersuchte die Kugel. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräften Entwarnung geben und eine radioaktive Gefahr ausschließen. Woher die Kugel stammt, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.10.2022 | 16:00 Uhr