Stand: 12.04.2024 15:55 Uhr Güllelaster kippt um - Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Im Landkreis Diepholz ist am Freitagmorgen ein Lastwagen auf die Seite gekippt, der Gülle geladen hatte. Wie die Polizei mitteilte, liefen bei dem Unfall in Twistringen sowohl Gülle als auch Diesel aus. Der 20-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Augenzeugen berichteten, dass der Lkw-Fahrer zuvor einem entgegenkommenden Lkw ausweichen musste, der leicht auf der Gegenfahrbahn fuhr. Wegen des Ausweichmanövers sei der Güllelaster auf den Seitenstreifen geraten und dann umgekippt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 220.000 Euro. Die Straße war wegen der Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Der andere beteiligte Lkw-Fahrer fuhr weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Twistringen unter der Telefonnummer (04243) 970 570 zu melden.

VIDEO: Güllelaster umgekippt: 220.000 Euro Schaden (1 Min)

