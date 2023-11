"Grüezi" trifft "Moin": Messe Kibum zeigt Schweizer Kinderbücher Stand: 11.11.2023 08:21 Uhr Heute startet die 49. Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum in Oldenburg. Zahlreiche Autorinnen und Autoren aus der Schweiz kommen zu diesem Anlass nach Niedersachsen: "Grüezi" trifft "Moin".

Bis zum 21. November präsentiert die Kibum mehr als 2.000 Neuerscheinungen aus dem deutschsprachigen Raum. Unter dem Motto "Grüezi! Kibum trifft Schweiz" steht in diesem Jahr Kinderliteratur aus der Schweiz im Fokus. Bei Ausstellungen, Lesungen und Workshops sollen Kinder und Erwachsene einen besonderen Zugang zu dem Land und seiner Kultur bekommen. Die Kibum ist die größte nicht-​kommerzielle Messe ihrer Art in Deutschland. Der Eintritt zur Messe und allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Künstlerin Nüssli illustriert Klischees

Im Mittelpunkt der diesjährigen Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse stehen laut Veranstalter "Lesespaß und die kulturelle Bildung". So gibt es neben den Buchvorstellungen auch eine Theateraufführung und Mitmachaktionen, bei denen Postkarten gedruckt werden können. Die Künstlerin Lika Nüssli lädt dazu ein, mit Stift, Stuhl und Kamera Teil ihrer Ausstellung zu werden. Die Illustrationen von Lika Nüssli und Kindern einer Schweizer Schule räumen mit Klischees rund um die Schweiz auf. Außerdem gibt es ein breites Online-Angebot, das unter anderem Einblicke in das Arbeitszimmer des Kibum-Schirmherrn Franz Hohler in Zürich gibt.

2022 stellte Jeff Kinney "Gregs Tagebuch 17" vor

Im vergangenen Jahr hatte Jeff Kinney die Kibum eröffnet. Der Autor der Buchreihe "Gregs Tagebuch" stellte dabei die neue Folge "Gregs Tagebuch 17 - Voll aufgedreht" vor. Die Messe wird seit 1975 von der Stadt Oldenburg und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gemeinsam veranstaltet.

