Stand: 28.10.2023 14:23 Uhr Großkontrolle am Wesertunnel - Unbekannter flieht vor Polizei

Die Polizei Cuxhaven sucht seit Freitagabend einen Mann, der sich am Wesertunnel auf der B437 bei Dedesdorf einer Polizeikontrolle entzogen hat. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollten Beamte den Autofahrer gegen 20 Uhr im Rahmen einer Großkontrolle stoppen. Der Unbekannte ignorierte jedoch die Haltesignale und flüchtete mit seinem Fahrzeug Richtung Dedesdorf. In der Nähe der Bundesstraße sei das Auto des Flüchtenden mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, dessen Fahrer sei leicht verletzt worden, erklärte die Polizei. Kurze Zeit später sei in unmittelbarer Nähe des Unfalls das stark beschädigte Fluchtfahrzeug gefunden worden. Eine Überprüfung ergab den Angaben zufolge, dass die Kennzeichen des Autos als gestohlen gemeldet waren. Der Unbekannte sei zu Fuß entkommen, die Fahndung dauere an, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min