Stand: 09.12.2022 08:52 Uhr Großheide: Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend zu einem Auto-Brand in Südcoldinne in der Gemeinde Großheide (Landkreis Aurich) gerufen worden. Laut eines Sprechers hatten die Insassen Rauch gerochen, kurz darauf fing das Armaturenbrett Feuer. Die Feuerwehr konnte den brennenden Wagen nicht mehr retten, er brannte komplett aus. Das Feuer zu löschen habe etwa eine halbe Stunde gedauert. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten allerdings noch rund 1,5 Stunden länger. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.12.2022 | 08:30 Uhr