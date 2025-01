Stand: 23.01.2025 13:43 Uhr Großenkneten: 66-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag ist ein 66-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) schwer verletzt worden. Der Bremer war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Die Experten vermuten, dass der Mann wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der 66-Jährige war daraufhin frontal gegen einen Baum geprallt und in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40.000 Euro.

