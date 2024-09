Stand: 05.09.2024 08:37 Uhr Tödlicher Unfall auf der A1: Frau stirbt nach Auffahrunfall

Auf der Autobahn 1 ist es am Mittwoch hinter der Anschlussstelle Groß Ippener zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 70-jähriger Mann hatte nach Angaben der Polizei ein Stauende zu spät gesehen. Der auf der linken Spur fahrende Mann wich mit seinem Wagen nach rechts aus, um nicht mit einem vorausfahrenden Kleintransporter zu kollidieren, wie die Polizei am späten Mittwoch mitteilte. Der 70-Jährige prallte demnach trotzdem seitlich in den Kleintransporter. Anschließend geriet das Auto auf dem rechten Fahrstreifen unter den Anhänger eines Lkw. Der eingeklemmte Fahrer und seine 70-jährige Ehefrau mussten aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte sei die 70-Jährige ihren Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die A1 musste in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt werden.

