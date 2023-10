Größtes Volksfest Ostfrieslands: Gallimarkt in Leer eröffnet Stand: 11.10.2023 11:30 Uhr In der Altstadt von Leer hat mit dem Gallimarkt am Vormittag die 515. Ausgabe des größten Volksfest Ostfrieslands begonnen. Bis Sonntag werden rund 500.000 Menschen erwartet.

Bürgermeister Claus-Peter Horst (parteilos) eröffnete zusammen mit den drei historischen Herolden in farbenfrohen Kostümen offiziell den Gallimarkt. Am frühen Morgen fand bereits der traditionelle Viehmarkt statt. Knapp 1.000 Tiere, darunter fast 800 Rinder, standen in der Ostfriesenhalle zum Verkauf. Gehandelt wurde wie schon vor 515 Jahren per Handschlag.

VIDEO: Viehhandel und Volksfest: Der Gallimarkt in Leer startet (10.10.2023) (3 Min)

250 Schausteller in der Altstadt von Leer

Zeitgleich zu dem fünftägigem Volksfest feiert Leer in diesem Jahr 200 Jahre Stadtrechte. Die Besucher erwarten 19 Großfahrgeschäfte, inklusive Achterbahn und Riesenrad. 250 Schausteller haben ihre Buden und Fahrgeschäfte in der Altstadt aufgebaut. Für Freitag ist ein Feuerwerk geplant, am Wochenende ist verkaufsoffener Sonntag. Über die fünf Tage werden rund 500.000 Besucher erwartet.

