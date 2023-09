Stand: 11.09.2023 07:48 Uhr Greetsieler protestieren gegen geplante Ferienwohnungen

Mehr als 300 Menschen haben am Sonntag in Greetsiel (Landkreis Aurich) gegen den geplanten Bau von 32 Ferienwohnungen protestiert. Entstehen sollen sie auf dem Gelände des bisherigen "Seniorenhuus". Das Altenheim war vor rund einem Jahr geschlossen worden, um es zu sanieren. Die Bewohner wurden auf andere Häuser des Betreibers verlegt. Nach den Bauarbeiten sollten die Bewohner zurückkehren, hieß es. Das sei nicht geschehen, stattdessen müssten die Seniorinnen und Senioren den Touristen weichen, so die Kritik. Die "Ostfriesen-Zeitung" hatte zuerst über den Konflikt berichtet. Am Montag soll es ein Gespräch zwischen Krummhörns Bürgermeisterin Hilke Looden (parteilos) und dem Eigentümer der Immobilie geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.09.2023 | 06:30 Uhr