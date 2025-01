Stand: 06.01.2025 13:30 Uhr Gratis-Busfahren in Oldenburg: Normaler Andrang zum Auftakt

Menschen in Oldenburg können von nun an samstags kostenlos Bus fahren. Zum Start des Angebots am ersten Januarwochenende sorgte das noch nicht für ein höheres Fahrgastaufkommen: Bis zum Mittag habe die gewohnte Anzahl an Fahrgästen die Busse im Stadtgebiet genutzt, sagte ein Busfahrer dem NDR am Samstag. Hinter dem Projekt stecken das örtliche Busunternehmen VWG und die Stadt Oldenburg. Nach Angaben der VWG sind Busfahrten innerhalb der ersten Preisstufe samstags nun für alle Fahrgäste kostenlos. Dazu gehören unter anderem Fahrten von Hundsmühlen, Friedrichsfehn, Wehnen, Ofenerfeld, Wahnbek nach Oldenburg und Fahrten innerhalb der Stadtgrenze. Das Angebot gilt von Betriebsbeginn um 4 Uhr am Samstag bis Betriebsende um 4 Uhr am Sonntag. Die Stadt trägt nach eigenen Angaben die Kosten für das Pilotprojekt, die etwa bei 580.000 Euro liegen. Ob das kostenlose Angebot angenommen wird, soll eine erste Fahrgastbefragung im Februar zeigen. Das Angebot ist zunächst auf ein Jahr befristet, so die Stadt Oldenburg.

VIDEO: Busfahren in Oldenburg ist samstags ab sofort kostenlos (3 Min)

