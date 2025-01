Stand: 15.01.2025 09:38 Uhr Giftspinne in Discounter in Wilhelmshaven entdeckt?

Eine Spinne hat am Abend in einem Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr konnte die Spinne einfangen. Ein Experte aus dem Saterland identifizierte das Tier auf den Bildaufnahmen als Bananenspinne. Ob es sich bei der Spinne um ein giftiges, für Menschen gefährliches Exemplar handelt, werde noch geklärt. Der Markt war von Polizei und Feuerwehr durchsucht worden und währenddessen für Einkäufe gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven