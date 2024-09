Stand: 07.09.2024 18:31 Uhr Schwarze Witwen: Giftspinnen-Einsatz in Bremerhaven ist beendet

In Bremerhaven ist der Einsatz gegen Giftspinnen an Bord eines Schiffs beendet. Nach rund zwei Monaten im Hafen seien die Spinnen von Schädlingsbekämpfern erfolgreich beseitigt worden, teilten die Hafenbehörden mit. Der betroffene Frachter habe den Hafen verlassen. Bei den Spinnen handelte es sich um Schwarze Witwen. Die Reederei vermutet, dass die Tiere in einem Hafen in den USA auf das Schiff gelangt sind. Ende Juli waren sie an Bord des Frachters in Bremerhaven entdeckt worden.

