Giftige Beute: Einbrecher stehlen vier Tonnen chromversetztes Blei

Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Firma in Sulingen vier Tonnen gesundheitsschädliches mit Chrom versetztes Blei gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag in Diepholz mitteilte, kann das giftige Metall Hautausschläge und Allergien auslösen und gilt außerdem als krebserregend. Dem betroffenen Unternehmen zufolge falle es wegen seiner bräunlichen Verfärbung leicht auf und sei daher nur schwer weiterzuverkaufen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch in einem Unternehmen für Galvanisierungstechnik. Zusätzlich stahlen die Einbrecher laut Polizei dort noch Kupferwinkel, der Schaden lag bei etwa 4.000 Euro. Die Beute muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein, die Beamten suchten Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04271) 94 90 entgegen.

