Stand: 23.01.2025 09:30 Uhr Gewerkschaft ruft Klinikpersonal in Oldenburg zu Demo auf

Die Gewerkschaft ver.di hat alle Beschäftigten des kommunalen Klinikums in Oldenburg zu einer Demonstration am Donnerstagnachmittag aufgerufen. Bei einer sogenannten aktiven Mittagspause solle eine Petition mit 1.500 Unterschriften an Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) übergeben werden, so die Gewerkschaft in einer Mitteilung. Damit wolle man den Forderungen in der aktuellen Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst Nachdruck verleihen. Bei einer vergleichbaren Aktion waren in der Vergangenheit rund 200 der insgesamt rund 3.000 Beschäftigten vor Ort. Dieses Mal rechnet die Gewerkschaft mit einer höheren Beteiligung. Sie fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn und weitere Urlaubstage.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg