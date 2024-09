Gesunkene Segeljacht: Taucher suchen in Nordsee nach Besatzung Stand: 05.09.2024 12:14 Uhr Nachdem auf der Nordsee nordwestlich von Borkum eine Segeljacht ausgebrannt und gesunken ist, suchen Taucher nach Besatzungsmitgliedern. Wie viele Menschen an Bord waren, ist weiter unklar.

"Wir tun alles, was wir können", sagte Thomas Aleng, Pressesprecher der niederländischen Polizei, dem NDR Niedersachsen. Da sich das Unglück im deutsch-niederländischen Grenzgebiet knapp auf niederländischer Seite abgespielt hat, haben die niederländischen Behörden die Ermittlungen aufgenommen. Nachdem die Unglücksstelle gestern bereits mit einem Tauchroboter abgesucht worden war, sind derzeit zwei Taucher im Einsatz. Wie viele und ob Menschen an Bord waren, ist unklar, man gehe aber davon aus, dass sich Menschen auf dem Schiff befanden, so der Sprecher. Die etwa 30 bis 50 Meter tief gesunkene Jacht stammt demnach aus Deutschland.

Versorgungsschiff löscht Jacht

Nach Angaben der Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war am Dienstag gegen 22.40 Uhr der Crew eines Offshore-Versorgungsschiffes ein Feuerschein drei Seemeilen vor dem Windpark "Deutsche Bucht" aufgefallen. Der Versorger schaffte es laut DGzRS, das etwa neun Meter lange Segelschiff zu löschen. Wenige Minuten nach Mitternacht sei es aber gesunken, teilten die Seenotretter mit.

Hubschrauber und ein Flugzeug bei Suche im Einsatz

Zwei niederländische Seenotrettungsboote und drei deutsche Seenotrettungskreuzer sowie drei Hubschrauber und ein Flugzeug waren laut DGzRS im Einsatz, um das Seegebiet nach Schiffbrüchigen abzusuchen. Wie viele Menschen vermisst werden, ist noch offen. Den Angaben zufolge herrschten zum Unglückszeitpunkt wenig Seegang und Wind, aber starker Regen, der die Suche erschwerte. Die Wassertemperatur im Suchgebiet beträgt derzeit 18 Grad Celsius. Am Mittwochmorgen wurde die Suche zunächst ergebnislos abgebrochen.

Kein Ortungsgerät an Bord

Wem das Schiff gehört, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Jacht hatte demnach kein Schiffsortungsgerät an Bord. Zwar sei der Name des Schiffs bekannt, dieser sei allerdings nicht einmalig, sagte der DGzRS-Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.09.2024 | 12:00 Uhr