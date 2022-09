Stand: 28.09.2022 06:15 Uhr Geplante Klinikfusion von Vechta und Lohne nimmt Fahrt auf

Die lange festgefahrenen Gespräche zu einer Fusion der Krankenhäuser der Nachbarstädte Vechta und Lohne (Landkreis Vechta) haben wieder Fahrt aufgenommen. Danach soll nun am alten Standort in Vechta ein neues gemeinsames Krankenhaus entstehen. Die von der katholischen Kirche getragenen Gremien der Häuser votierten ebenso wie Vechtas Bürgermeister Kristian Kater für die Fusion in Vechta. Lohnes Bürgermeisterin Henrike Voet (CDU) stimmte dagegen. Ihr fehle im Gesamtpaket ein handfestes Signal, was mit dem Klinikgebäude in Lohne geschehen soll. In den folgenden Monaten soll nun geklärt werden, wie viel genau der Neubau in Vechta kosten würde und ob das Land den Großteil dieser Kosten übernimmt.

