Stand: 24.09.2023 10:38 Uhr Geldautomat in Stuhr gesprengt - Täter auf der Flucht

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen Geldautomaten in Stuhr (Landkreis Diepholz) gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen eine laute Explosion gehört. Anschließend sind die Täter den Angaben zufolge in ein dunkles Auto gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bremen geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb laut Polizei erfolglos. Durch die Wucht der Detonation sind Glasfront und Innenwände der Bankfiliale fast vollständig zerstört worden. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sprengung geben können, sich unter der Telefonnummer (05441) 97 10 zu melden.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.09.2023 | 08:00 Uhr