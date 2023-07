Stand: 13.07.2023 20:01 Uhr Geld fehlt: Arbeiten am Klinik-Neubau in Wilhelmshaven ruhen

Der entstehende Neubau am finanziell angeschlagenen Klinikum Wilhelmshaven wird nach NDR Informationen ab Monats-Ende ruhen, weil das Geld für den Weiterbau fehlt. Der Baukredit sei bereits seit Monaten gesperrt, deshalb werde der Bau unterbrochen, bestätigte Oliver Leinert, Baugeschäftsführer des Klinikums. Die Bank will verlässliche Zahlen sehen, aber die Haushaltsabschlüsse 2021 und 2022 der Stadt Wilhelmshaven liegen noch nicht vor. Das Klinikum rechnet wohl selbst nicht damit, dass in diesem Jahr weitergebaut wird. Das geht aus dem Sanierungskonzept hervor, das dem NDR Niedersachsen vorliegt. Stadtratsmitglieder kritisieren, dass sie dieses Konzept noch nicht kennen, aber demnächst eine weitere Zahlung von 27 Millionen Euro genehmigen sollen, nachdem bereits 44 Millionen Euro an Steuergeldern geflossen sind.

Weitere Informationen Millionenhilfen retten Klinikum Wilhelmshaven vor Insolvenz Der Stadtrat hat ein 24-Millionen-Euro-Paket beschlossen. Davon soll die Klinik unter anderem bis Dezember Gehälter bezahlen. (06.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.07.2023 | 15:00 Uhr