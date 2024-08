Stand: 06.08.2024 14:57 Uhr Vogelgrippe: Kein weiterer Fall in der Grafschaft Bentheim

Die Geflügelhalter in der Grafschaft Bentheim können aufatmen. In den vergangenen sechs Wochen nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Bad Bentheim ist kein weiterer Seuchenfall aufgetreten. Damit dürfen Hühner, Gänse und Enten ab Mittwoch wieder ins Freie, teilte der Landkreis mit. Auch der Transport von Eiern, lebendem Geflügel und anderen tierischen Erzeugnissen sei wieder erlaubt. Betroffen waren mehrere Betriebe mit insgesamt 1,5 Millionen Tieren in der Überwachungszone. Sie können zum normalen Alltag zurückkehren. Ende Juni war eine hochansteckende Variante der Vogelgrippe auf einem Legehennen-Betrieb in Bad Bentheim ausgebrochen. 91.000 Hühner mussten getötet werden. Der Landkreis richtete um den betroffenen Betrieb eine Schutz- und Überwachungszone ein. Die Schutzzone war bereits vor einer Woche aufgehoben worden.

