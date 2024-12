Stand: 16.12.2024 19:41 Uhr Geflügelpest: Zehntausende Hähnchen in Mastbetrieb getötet

In Wischhafen (Landkreis Stade) ist in einem Hähnchenmastbetrieb die Vogelgrippe ausgebrochen. Mehrere Zehntausend Tiere wurden nach Angaben des Landkreises bereits am Wochenende unter amtlicher Aufsicht tierschutzgerecht getötet. Ende vergangener Woche war das Virus demnach in dem Hähnchenmastbetrieb nachgewiesen worden. Nun wird im Umkreis von drei Kilometern eine Schutzzone eingerichtet, in einem Radius von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb eine Überwachungszone. Die entsprechende Verfügung des Landkreises tritt am Dienstag in Kraft. Rund 40 weitere Betriebe würden in den nächsten Tagen vom Kreisveterinäramt untersucht werden, teilte der Landkreis mit. So soll eine Ausbreitung der Vogelgrippe verhindert werden. Erst vor einigen Tagen war der hochansteckende Erreger H5N1 im Landkreis Cloppenburg nachgewiesen worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Massentierhaltung