Stand: 16.12.2022 08:57 Uhr Gasleitung Wilhelmshaven-Leer: Einwände ab Januar möglich

Im Planfeststellungsverfahren für die Gasleitung zwischen Wilhelmshaven und Leer werden die Antragsunterlagen ab dem 3. Januar 2023 öffentlich ausgelegt. Das teilt das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie mit. Dann können zum Beispiel Anwohner und Umweltverbände ihre Einwände vorbringen. DEr Netzbetreiber EWE Netz plant den Bau einer 70 Kilometer langen Gasleitung von Sande im Landkreis Friesland zu den Gasspeichern in Nüttermoor und Jemgum in Ostfriesland (Landkreis Leer). Die Trasse führt im Erdreich durch landwirtschaftliche Grundstücke von mehreren 100 Eigentümern in drei Landkreisen. Bereits im August war zwischen dem Netzbetreiber EWE Netz und dem Landvolk Niedersachsen eine Rahmenvereinbarung zur Nutzung der Grundstücke unterzeichnet worden.

